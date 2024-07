Tragico incidente stradale, muore una donna di 73 anni

Incidente mortale a Guspini.

Un incidente stradale avvenuto questa mattina a Guspini ha provocato un morto e tre feriti. La vittima è una donna di 73 anni, la cui identità non è ancora stata resa nota. L’incidente si è verificato lungo la strada statale 126, in prossimità della località Sa Zeppara. Secondo i primi accertamenti, due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118, supportati anche da un elisoccorso. Nonostante i tentativi dei medici, la donna è deceduta sul posto.

I tre feriti sono stati trasportati in diversi ospedali con codice rosso. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre il traffico nella zona risulta rallentato.

