Incidente mortale a Quartu.

Incidente mortale a Quartu. Questo pomeriggio un’auto e una moto si sono scontrate, provocando la morte di una persona. La vittima, viaggiava sulla moto, ma purtroppo i soccorsi non sono riusciti a salvarla.

Stando alle prime informazioni, l’incidente è avvenuto tra via Sicilia e via Cagliari, un’area che purtroppo ha già visto altri episodi simili in passato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia locale e le ambulanze del 118.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui