Il freddo in Sardegna.

Freddo in arrivo sulla Sardegna. La settimana in arrivo sarà fortemente condizionata dall’aria gelida in arrivo dalla Russia, che ha già colpito l’Europa orientale e si appresta a coinvolgere il Mediterraneo centrale.

A partire da oggi, le temperature scenderanno e per la prossima settimana continueranno a mantenersi sotto la media stagionale. Ciò significa che vi sarà freddo di giorno e di notte. Non è prevista pioggia, almeno al momento.