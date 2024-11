Lavori sulla linea ferroviaria, treni sospesi in tutta la Sardegna

I lavori sulla rete ferroviaria in Sardegna.

Domenica 17 novembre, dalle prime ore del mattino fino alle 13:30, la circolazione ferroviaria sull’intera rete della Sardegna sarà sospesa per consentire importanti lavori di ammodernamento tecnologico programmati da RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

Tutti i treni del servizio Regionale saranno cancellati durante il periodo di intervento. Per garantire la continuità dei collegamenti e limitare i disagi, Trenitalia ha predisposto corse sostitutive tramite autobus. Gli spostamenti in bus potrebbero comportare tempi di percorrenza più lunghi, anche in relazione al traffico stradale. I posti disponibili saranno inferiori rispetto a quelli normalmente offerti dai treni, e sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette o animali, con eccezione dei cani guida.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui