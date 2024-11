Chiude la Farmacia Territoriale di Olbia, cosa c’è da sapere

La chiusura della Farmacia Territoriale di Olbia.

La Farmacia Territoriale di Olbia, situata presso l’ex ospedale San Giovanni di Dio, sospenderà temporaneamente il servizio per il pubblico nei giorni 19 e 20 novembre, al fine di effettuare l’inventario annuale delle scorte e dei materiali sanitari. L’attività regolare riprenderà giovedì 21 novembre.

L’interruzione del servizio è un passaggio fondamentale per garantire la corretta gestione e disponibilità dei farmaci e dei presidi sanitari per i cittadini del territorio. Durante la chiusura, gli utenti sono invitati a organizzarsi per il ritiro preventivo di eventuali farmaci necessari.

