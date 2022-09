UX Design Agency: come può migliorare l’esperienza delle persone nel settore medico

L’epoca in cui viviamo è sempre più rivolta verso il mondo del web. È interessante notare come la maggior parte delle attività (per non dire tutte) si svolgano nello spazio di uno schermo del nostro pc oppure dello smartphone. Lavoro, intrattenimento, studio e tantissimi altri settori hanno subito un’evoluzione tecnologica senza precedenti, rivoluzionando le abitudini delle persone. Però c’è un altro settore che pian piano si sta adeguando a questo trend, ovvero quello della sanità.

In un mondo in cui tutto si svolge online, anche la medicina deve sapersi adeguare ai cambiamenti, restituendo prodotti capaci di essere accessibili a tutti in rete. Qui entra in gioco il lavoro dell’ux design agency, che ha il compito proprio di creare la giusta UX design e usabilità nel settore medico.

Nasce la sanità digitale

Si è spesso portati a pensare che il mondo dell’online sia un qualcosa di poco utile, un posto dove semplicemente intrattenersi e alienarsi. In realtà non è propriamente così. Sono moltissimi i servizi sul web che aiutano nel benessere personale, basti pensare ai numerosi forum in cui il tema centrale è la salute. Nel mondo delle app e della velocità, però, si sono andate a creare delle piattaforme che offrono differenti servizi agli utenti volti ad approfondire e migliorare la loro salute: ad esempio online e sui vari app store sono presenti applicazioni per la consultazione a distanza del paziente; interazione del paziente con cartelle cliniche elettroniche; promemoria su quando assumere farmaci, quando fare esercizio fisico; app per il fitness e per lo sport.

La tecnologia si evolve in ambito medico e con essa anche il benessere che è capace di dare, offrendo i migliori servizi grazie a piattaforme di facile utilizzo. Questo lo si deve grazie anche a un buon sviluppo della User Experience da parte dell’Ux design agency che rende le app e i siti web fruibile a tutti, veloce e intuitiva.

UX design agency, creare un’esperienza unica

Compito di una Ux design agency è quello di dare un’esperienza senza precedenti agli utenti che navigano su determinate app o siti web. Questo perché ovviamente le sensazioni e le emozioni dell’utente sono fondamentali per la riuscita di un determinato obiettivo. Più gli daremo una piattaforma fluida, veloce, intuitiva e semplice da utilizzare, più quella persona deciderà di usare i servizi che propone.

Lo stesso accade nel campo medico e del benessere della persona. Sono sempre di più le app che escono sul mercato che si offrono di dare determinati servizi alle persone che amano tenersi in forma o controllare costantemente il proprio stato di salute. Ad esempio esistono applicazioni installate sullo smartwatch che sono molto utili a tenere sotto controllo i propri parametri vitali. Queste devono essere sviluppate con una interfaccia semplice, che sia comprensibile e che permetta di tenere traccia di tutti i dati. All’interno di questi dispositivi indossabili troviamo app per il battito cardiaco, per l’ossigenazione del sangue o per misurare la pressione. Chiaramente non si devono sostituire alla consultazione con il medico, ma possono essere un ottimo alleato per monitorarsi giornalmente.

Non da meno hanno bisogno di una particolare progettazione della UX le app di consultazione dei pazienti a distanza. Questa pratica è molto criticata a causa dell’impossibilità (Secondo molti) di dare una diagnosi completa e sicura all’utente, in quanto viene a mancare un contatto diretto tra le due parti. Compito della User Experience sarà quello di non far sentire la distanza e lo schermo tra medico e paziente, progettando un’interfaccia chiara e soprattutto utile a tale lavoro.

Più difficile al momento per l’UX mettere a posto un’interfaccia utente che abbia un’ottima grafica e un sistema di comprensione di comunicazione super sviluppato capace di dare indicazione ai pazienti. È il caso delle chatbot, dove dall’altra parte dello schermo non c’è un medico, ma una intelligenza artificiale. Dello stesso indirizzo sono le interfacce vocali usate da molti ospedali (in sperimentazione) per aiutare pazienti con problemi di vista o di movimento a poter comunicare e ricevere supporto immediato.

Come dev’essere un app sanitaria

Sappiamo che compito dell’Ux design agency è quello di sviluppare un’interfaccia che porti un’esperienza positiva a chi la visita. Insomma quindi non deve essere lenta e macchinosa, ma intuitiva e veloce. Il consiglio è di creare una piattaforma dal design chiaro, con una home ordinata e funzionale al compito che deve fare. Da lì mettere a disposizione del paziente tutte le informazioni in maniera consequenziale, per evitare di creare confusione. Inoltre, proprio perché si tratta di un app medica o di un sito sanitario, bisogna mettere solo notizie certe scientificamente, evitando quelle che possono risultare dannose. Per questo motivo per questo scopo è opportuno affidarsi a veri professionisti in grado di creare un supporto che risolva le esigenze degli utenti.