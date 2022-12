Le librerie del nord Sardegna compatte per non soccombere ad Amazon

Le librerie del nord Sardegna coalizzate contro Amazon.

Le librerie indipendenti sono un patrimonio di tutti. Uniche, piccole, spesso un punto di riferimento per un intero quartiere. Così importanti eppure così in pericolo, minacciate ogni giorno dai colossi del web. Questa è la storia di 12 librerie sarde che si sono unite per non soccombere difronte ai grandi player dell’e-commerce. Tra queste una di Olbia, Sassari e Ozieri.

Tutte diverse tra loro eppure unite dall’amore per la lettura: librerie per ragazzi, librerie scolastiche, piccole librerie, librerie specializzate in testi sulla Sardegna. Tutto prende il via dal grande amore per i libri unito alla volontà di investire in cultura in questo territorio.

Come fare difronte alla concorrenza spietata di Amazon? L’idea è combattere Jeff Bezos con le sue stesse armi, online, ma in maniera etica e sostenibile, valorizzando quello che Amazon rischia di annullare: le persone e il contatto umano.

Da qualche anno i librai indipendenti di tutta Italia si sono uniti in questa resistenza su una piattaforma, Bookdealer, che permette a tutti loro di vendere sul web in maniera etica, costruendo un rapporto diretto con i lettori. Perché i libri sono consigliati dal libraio, non dall’algoritmo. E da loro consegnati a mano direttamente a casa. Bookdealer è la piattaforma per tutti quelli che amano leggere e, conoscendo l’importanza delle librerie di quartiere, vogliono aiutarle. In Sardegna sono 12 le librerie che hanno deciso di fare rete ma sono oltre 700 le librerie italiane che, negli ultimi due anni, si sono unite su Bookdealer; perché vendere e acquistare libri online si può (e si deve), senza però dimenticare le persone o perdere il contatto umano.

Ed è proprio sul contatto umano, sul consiglio, sul rapporto unico che un libraio sa creare con il proprio cliente che si basa il successo di Bookdealer e la forza di queste librerie. E allora che siano libri, fumetti, testi per bambini o bestseller poco importa. Perché in ogni vendita on line c’è la stessa passione che si ritrova tra gli scaffali dei loro negozi. E a consegnare è il libraio che porta i volumi a domicilio.

“Il bello di essere approdati su Bookdealer – dichiarano i librai – è che oggi riusciamo ad essere vicini ai nostri fedeli lettori ma abbiamo conosciuto tante altre persone e abbiamo capito come il web sia davvero uno strumento prezioso capace di abbattere i gradi di separazione. Bookdealer ci ha avvicinato ad un pubblico nuovo e ogni incontro è sempre uno stimolo. Oggi non vendiamo più solo sul nostro territorio ma in tutta Italia e qualche volta spediamo all’estero. È il bello di essere connessi e rimanere connessi, con i tanti turisti che entrano nel negozio ma anche con chi, in giro per il mondo, apprezza le nostre ricerche“.

“Grazie a Bookdealer riusciamo a fare decisamente meglio di Amazon – proseguono i librai. E ne andiamo fieri. Il bello è che, a differenza di Amazon, noi consegniamo anche nel giro di poche ore, sempre in giornata. Ci basta uscire e caricare la bicicletta“.

