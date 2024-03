Vinti più di 26mila euro al Lotto a Silius.

Sardegna, terra fortunata. Un altro grosso premio vinto nell’Isola dopo San Teodoro. L’anonimo scommettitore di Silius (Sud Sardegna) si è dovuto “accontentare” di 26.575 euro al Lotto, ma si può dire comunque molto fortunato.

A Silius è festa grande per l’anonimo scommettitore. Nell’estrazione di venerdì 15 marzo, come riporta Agipronews, sono stati vinti 26.575 euro, grazie ai numeri 17-66-81-90 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 15,7 milioni di euro, per un totale di 286,1 milioni da inizio anno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui