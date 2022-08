L’allarme per la mancanza di piastre per defibrillatori in Sardegna.

Allarme in Sardegna per la mancanza di piastre per defibrillatori Philips. A rischiare sono soprattutto i mezzi del 118 che, qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza, come un arresto cardiaco, rischiano di non poter effettuare i dovuti passaggi salvavita.

Tale mancanza rischia di bloccare non soltanto il servizio sanitario del 118, ma anche numerose palestre che, pur non avendo alcun obbligo, si sono munite di defibrillatore. Tali piastre, che al momento non vengono fornite, vengono attaccate al petto del paziente in fase di rianimazione.