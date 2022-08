Il taglio di un pino a Tempio Pausania.

Vicenda assurda quella accaduta a Tempio Pausania ai danni di un esemplare di pino domestico, pinus pinea, colpevole di assorbire anidride carbonica, di dare ossigeno e di far ombra. Lo sfortunato albero, secondo il Gruppo d’intervento giuridico, vive in un’area verde di proprietà comunale affidata nel 2019 a un residente in base al Regolamento comunale per l’affidamento delle aree verdi, che prevede tale possibilità solo per fare manutenzione e gestione di piante, alberi e arbusti.

Viceversa, sulla base di una dichiarata e indimostrata pericolosità, l’affidatario ottenne dal Comune di Tempio Pausania nel dicembre 2020 l’autorizzazione all’abbattimento senza alcuna valutazione preventiva e concreta dell’eventuale imminente rischio di caduta. Tanto era grave e urgente l’intervento che per un anno e mezzo non accadde nulla.

Nel giugno 2022 iniziarono le operazioni di taglio, poi fermate con provvedimento del medesimo Comune grazie a un sussulto di decenza. Purtroppo i lavori avevano già causato un grave danno al povero albero.

Su indignate segnalazioni di residenti, l’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico, GrIG, ha provveduto ieri a interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania per eventuali aspetti di ordine penale e la Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna per eventuali aspetti inerenti la responsabilità amministrativa erariale.