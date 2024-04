Dalle crociere alle mete sconosciute e alternative: cosa va di moda per le vacanze 2024

Secondo gli ultimi dati aggiornati, otto persone su dieci prevedono di fare almeno un viaggio quest’estate. Per chi non ha ancora prenotato ed è alla ricerca di ispirazioni quanto a nuove destinazioni da scoprire e luoghi dove potersi godere finalmente il meritato riposo, ecco allora le mete di maggior tendenza per le vacanze 2024.

Estate: tre tendenze per le vacanze 2024

Che si parta per un ponte, per un weekend o per intere settimane, continueranno ad avere successo quest’anno innanzitutto le mete di prossimità. Parliamo di quelle destinazioni non molto lontane da casa, facilmente raggiungibili e che consentono di scoprire qualcosa di più su posti e culture che solo apparentemente si conoscono bene. Le crociere Mediterraneo sono un ottimo modo, per esempio, per conoscere più a fondo e innamorarsi ancora delle località costiere del mare nostrum e delle loro ricchezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche, culturali. Da Spagna e Portogallo a Croazia e Grecia, tante sono le rotte e le mete tra cui scegliere per godersi una vacanza all’insegna dell’avventura ma che non manchi della giusta dose di relax.



Le crociere sono un viaggio perfetto, del resto, per chi ama i viaggi rilassanti e almeno in vacanza vuole godersi quel tempo lento che spesso gli è negato nella quotidianità. Proposte come una crociera sui Fiordi sono quelle più adatte anche per allontanarsi dalle rotte del turismo più commerciale e mordi e fuggi. Una delle tendenze per le vacanze 2024, non a caso, è proprio quella di cercare mete poco conosciute ai più e per questo ancora incontaminate e frequentate soprattutto da local. Un villaggio di pescatori sulla costa norvegese, un’isoletta remota e difficilmente raggiungibile al largo della Croazia, Pristina, la capitale oggi in profonda trasformazione del Kosovo, un piccolo borgo dell’entroterra sardo dove scoprire come si fa il pane carasau secondo la tradizione sono tutte ottime proposte in questo senso, ideali per chi pur non avendo molto tempo a disposizione vuole scoprire qualcosa di nuovo e di diverso e non ripetere sempre la stessa vacanza.



Tempo e budget permettendo, di mete sconosciute ai più se ne trovano anche nella Columbia Britannica Canadese, nello stato indiano meridionale di Goa, sulle coste del Panamá: destinazioni che, stando ai dati citati in apertura, sono tra quelle più di tendenza per le vacanze 2024. Mai passati di moda, del resto, i viaggi lunghi e continentali sono un altro dei trend di quest’estate.

Oltre a quelle a cui si è appena fatto riferimento, mete preferite dai viaggiatori a lungo raggio saranno quest’anno la Thailandia, il Messico, il Sud Est dell’Asia e in particolare Bangkok. Per riuscire a visitarle al meglio e perché l’investimento nelle vacanze risulti ben ammortizzato l’ideale è programmare viaggi di almeno dieci o quindici giorni. Tra le destinazioni più evergreen c’è infine anche New York che, con un po’ di organizzazione, è una meta perfetta anche da visitare in meno giorni e per un viaggio più breve.

