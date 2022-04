L’utilizzo delle mascherine in Sardegna.

L’utilizzo delle mascherine e il rispetto del distanziamento nei luoghi di lavoro, con molta probabilità, potrebbe essere prorogato a giugno. L’aumento dei contagi, in Sardegna, infatti, confligge con la data del 30 aprile, pensata per un “libera tutti“. Per questo è prevista una verifica della situazione, dalla quale dipenderà il seguito.

L’accordo sottoscritto dalle parti nell’aprile del 2020 ed aggiornato un anno fa, aveva stabilito l’uso dei dispositivi di protezione individuale e il distanziamento di almeno un metro come misure anti contagio. Oltre a queste misure era previsto anche l’utilizzo il più possibile dello smartworking, oltre al contingentamento degli spazi comuni e la messa in atto di operazioni di sanificazione.

Le misure sono state valutate come necessarie anche oltre la scadenza dello stato di emergenza del 31 marzo 2022. Se le mascherine probabilmente non saranno più necessarie nei negozi e nei supermercati, ben diversa è la situazione nei luoghi di lavoro, nei cinema e nei teatri, dove rimarranno obbligatorie, probabilmente, ancora un po’.