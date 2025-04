Mobilità aerea, la Regione presenta il nuovo piano al ministero

Il piano di mobilità aerea della Sardegna.

Un passo avanti per la mobilità aerea della Sardegna è stato compiuto ieri a Roma, dove si è tenuto un incontro istituzionale tra l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, e i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al centro del vertice, la proposta elaborata dalla Regione per definire il nuovo Decreto Ministeriale relativo alla Continuità Territoriale Aerea, un tema cruciale per garantire ai cittadini sardi collegamenti stabili e accessibili con il resto d’Italia.

Inoltre, nel corso della riunione, l’assessorato ha illustrato il metodo di lavoro adottato, basato su una banca dati aggiornata e dettagliata che ha consentito di individuare con precisione le carenze dell’attuale sistema e i reali bisogni di chi vive nell’isola. Una metodologia apprezzata dai tecnici del ministero, che hanno sottolineato la validità dell’approccio e manifestato piena disponibilità al confronto e alla collaborazione.

Secondo quanto riferito dall’assessore Manca, il clima di dialogo costruttivo e la volontà condivisa di rispondere alle esigenze dei territori fanno ben sperare in vista della prossima fase: un incontro con la Commissione Europea che sarà preceduto da ulteriori tavoli tecnici. In particolare, l’obiettivo resta quello di definire un nuovo impianto normativo che tuteli il diritto alla mobilità dei sardi e garantisca collegamenti certi, frequenti ed economicamente sostenibili.

