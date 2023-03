L’8 marzo sulle navi Moby e Tirrenia.

Per l’8 marzo da Moby e Tirrenia c’è un’offerta riservata alle donne: posto ponte gratis per chi prenota assieme a un bambino o un adulto.

L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate fino al 8 marzo per le partenze di Moby per Sardegna e Corsica, nonché per le corse di Tirrenia sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e sulla Genova-Porto Torres-Genova operative dal 1° giugno al 30 settembre, salvo disponibilità di posti.

“Lo sconto sarà applicato sulla tariffa passaggio ponte del secondo passeggero adulto per biglietto, al netto di tasse, diritti e competenze – fanno sapere dalla Moby -. Per ottenere lo sconto è necessario che un adulto prenoti contemporaneamente almeno un bambino, da 4 a 11 anni, oppure un secondo adulto pagante”.

La prenotazione dovrà essere effettuata dal 6 marzo all’8 marzo, per partenze Moby Sardegna/Corsica, escluso Santa Teresa-Bonifacio, Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia e Genova-Porto Torres-Genova dal 1 giugno al 30 settembre. Salvo disponibilità posti riservati all’iniziativa, sulle date in cui essa è prevista.

“Lo sconto sarà riconosciuto solo sull’acquisto di biglietti Moby o Tirrenia e potrà essere utilizzato solo su biglietti nominativi. Sarà applicato esclusivamente per ottenere una riduzione su un nuovo biglietto, non su una modifica e l’offerta non è retroattiva. Se l’adulto a pagamento annulla, automaticamente decade anche lo sconto sull’adulto. Sarà quindi applicata la tariffa disponibile al momento della variazione. Se il biglietto, venisse annullato o modificato, automaticamente decade anche la validità dello sconto“, concludono.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui