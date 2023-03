La pagina Futbòl Italy ha oltre 50mila follower.

La pagina Instagram “Futbòl Italy” creata da un 16enne di Tempio Pausania sta diventando sempre più popolare tra gli appassionati di calcio, superando i 50mila follower e continuando a crescere. Il giovane Nicolò Stangoni ha trasformato la sua passione per il calcio in una fonte di grande soddisfazione, creando la pagina quasi per caso in collaborazione con il cugino.

La sua abilità nell’interessare il pubblico è evidente, come dimostrano i numerosi nomi famosi che seguono la sua pagina, tra cui il fantasista del Cagliari e dell’Inter, Checco Moriero, e l’agente Fifa Morris Pagniello.

