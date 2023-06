Ondata di calore in Sardegna, picchi fino a 40 gradi

L’ondata di calore in Sardegna.

La Sardegna si prepara ad affrontare un’ondata di caldo intenso nella prossima settimana, rendendola una delle regioni più colpite dalle temperature elevate. L’origine di quest’aria calda è il Sahara, che si espande dall’Algeria verso l’Italia. Sull’isola si prevede di raggiungere i 40 gradi.

“Un vasto campo di alte pressioni si estende sulla regione, garantendo un clima stabile e soleggiato in tutto il territorio. In particolare, lungo le coste occidentali, orientali e meridionali, così come nelle zone interne sia del sud che del nord, i cieli si presenteranno prevalentemente sereni o leggermente nuvolosi per l’intera giornata di oggi”, affermano da 3bMeteo.

Il picco di calore si raggiungerà giovedì, quando le colonnine di mercurio saliranno, e probabilmente supereranno, i 40 gradi.

