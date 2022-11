Insorgono i fedeli di Terralba.

Polemica a Terralba per la richiesta del parroco, don Mattia Porcu, di donare l’oro alla Madonna di Bonaria. Il sacerdote, dal pulpito della chiesetta di San Pietro, ha fatto storcere il naso dei parrocchiani quando ha annunciato la volontà di regalare una corona nuova al simulacro, dividendoli tra favorevoli e contrari.

La raccolta di concluderà il prossimo 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, ma in tanti si chiedono se per la Chiesa sia meglio chiedere o dare. Soprattutto per il fatto che Gesù, nel corso della sua esistenza, non ha mai avuto oro o monili vari.

