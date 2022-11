Il San Teodoro-Porto rotondo vince 4 a 1 co l’Arbus.

Il San Teodoro-Porto Rotondo di Simone Marini riprende a fare punti dopo aver interrotto la serie positiva con la sconfitta della scorsa settimana, battendo in casa l’Arbus per 4 a 1, il miglior modo possibile per festeggiare le 300 panchine di mister Marini.

I viola entrano in campo determinati a riscattare la sconfitta di Gavoi, e capitalizza già la prima occasione: 3′, calcio d’angolo di Molino, svetta Malesa sul secondo palo, ed è già 1 a 0. Al 25′ Malesa spinge sulla destra, entra in area e beffa il portiere sul secondo palo. Il 3 a 0 arriva con una azione orchestrata nella zona centrale da Molino e Casula, che lancia Mulas con un pallone filtrante che il n.9 gallurese infila in rete.

Nel secondo tempo l’inerzia è la stessa, il San Teodoro-Porto Rotondo segna ancora una rete, al 27′ con Saggia, servito da Mulas, che entra in area a destra e butta il pallone in rete. Il gol della bandiera degli amaranto arriva al 39′ del secondo tempo, con un bel tiro da fuori area del numero 9 Galloni.

“Siamo stati bravi nel primo tempo a capitalizzare le occasioni che abbiamo creato fin da subito, col calcio d’angolo finalizzato da Malesa mettendo in pratica uno schema che avevamo provato ieri – afferma l’allenatore dei galluresi Simone Marini -. Poi siamo stati un po’ attendisti e potevamo fare qualcosa di più, ma siamo stati bravi a finalizzare anche la seconda occasione creata, e dopo il terzo vantaggio la partita ormai era in discesa. Nel secondo tempo, controvento, abbiamo giocato meglio. Abbiamo fatto dei bellissimi gol, i ragazzi hanno dato l’anima e non hanno sottovalutato l’evento. Siamo riusciti a tenere lontana la zona calda e a riprendere a dare continuità ai risultati. Ci voleva una partita così, “seria”, e l’abbiamo fatta. Hanno giocato anche tanti giovani come Deiana, Mourot, Bassu, e ce ne sono altri che daranno il loro contributo in corso di stagione”

La testa è già alla prossima partita, a Carbonia: “Domenica saremo a Carbonia – prosegue Marini -, una squadra che sta esprimendo un ottimo calcio, tra le migliori del girone. Squadra giovane, ben organizzata e con ottimi giocatori. Sarà una trasferta difficilissima, anche per il fattore logistico, ma avremo la squadra al completo e ci faremo trovare pronti“.

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Deiana F., Malesa, Delogu, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Casula, Saiu, Mulas, Molino, Murgia. In Panchina: Melis, Spano, Bassu, Fideli, Piemonte, Mourot, Marongiu, Del Duca, Deiana M. Allenatore: Marini.

ARBUS: Manfredi E., Ibba, Spina, Carrascosa, Manfredi L.,Scanu, Gatta, Corda, Galloni, Atzori L., Atzori S. In Panchina: Pilloni, Lampis, Canargiu, Pusceddu, Concas S., Concas E., Carta, Melis. Allenatore: Floris.

RETI: 3′, 25′ Malesa (S), 42′ Mulas (S), 27’2t Saggia (S), 39’2t Galloni (A).

AMMONIZIONI: Varrucciu (S), Molino (S), Galloni (A), Ibba (A), Floris all. (A)

ESPULSIONI: Marini all. (S)

