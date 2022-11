Assume 6 pastiglie di Viagra, nonnino finisce d’urgenza in ospedale

Un nonnino finisce in ospedale dopo aver assunto il Viagra.

Una serata di passione, almeno nelle intenzioni, finita sul letto d’ospedale anziché in quello matrimoniale. La disavventura ha riguardato un 80enne della provincia di Cagliari che, per non deludere la compagna, ha ingerito qualche pastiglietta di Viagra. Forse troppe, visto che pochi minuti dopo è stato colpito da un forte dolore al petto e tachicardia.

La compagna, preoccupata per le condizioni dell’uomo, ha contattato il 118, che ha trasferito il nonnino all’ospedale Sirai. Lì, davanti ai camici bianchi, l’amara confessione: “Ho preso 6 pastiglie di Viagra”. I medici a quel punto hanno iniziato i trattamenti dedicati e salvato la vita al nonnino che, sicuramente, la prossima volta starà più attento nell’assunzione delle pastiglie dell’amore.

