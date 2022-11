Ricostruito il ponte ad Olbia, riaprono via Vittorio Veneto e la sopraelevata

Riapre via Vittorio Veneto a Olbia.

Riaprono via Vittorio Veneto e il ponte di via Unità d’Italia. I lavori di ricostruzione della strada che collega il viadotto con via Vittorio Veneto sono terminati.

Oggi la strada, dopo diversi mesi, ha riaperto al traffico, compresa la strada sul ponte, chiusa il 23 novembre scorso. Gli interventi per la ricostruzione della strada, demolita a causa della presenza di un ponte che impediva il deflusso delle acque del fiume, erano cominciati prima dell’estate 2022. Attualmente resta chiusa, per la prosecuzione del cantiere, la via Rio Gadduresu.