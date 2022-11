Un’idea innovativa e utile per i regali aziendali? Le borse shopper!

In occasione di determinati periodi dell’anno, come le vacanze estive o le festività natalizie, oppure per festeggiare traguardi importanti come il decimo anno di attività e l’acquisizione di un partner importante le aziende sono solite donare regali ai loro dipendenti.

Il regalo aziendale è sicuramente apprezzato dai dipendenti, a patto però che sia effettivamente utile e utilizzabile nella vita di tutti i giorni. Questa è una tendenza che si sta diffondendo un po’ ovunque: dalle bomboniere dei matrimoni ai regali da scambiarsi in occasione delle festività di Natale, di un anniversario o di un compleanno.

Regalare un gadget inutile che finirà a prendere polvere in fondo all’armadio non ha alcun senso, né per l’azienda né per i dipendenti. L’azienda si ritroverà a fare una spesa consistente, ma di fatto inutile. Il dipendente si vedrà regalato un gadget non apprezzato, quindi avvertirà la sensazione che il suo lavoro non è stato adeguatamente valorizzato né ricompensato.

Il nuovo trend impone quindi di fare regali utili e che si possono usare nella vita di tutti i giorni. Un’idea semplice, economica ed efficiente? Le buste shopper! Ne esistono di vari modelli che possono essere acquistati su siti specializzati come www.mistershopper.it.

Perché la busta shopper fa felici i dipendenti?

Molto spesso le idee più semplici sono anche quelle vincenti. Una shopper è la scelta ideale per fare un regalo aziendale, poiché costa poco e perché può essere utilizzata da tutti i dipendenti, qualunque siano le loro necessità.

Esistono varie tipologie di shopper: spaziose, eleganti, curate esteticamente, ecologiche ecc. Ogni azienda può sceglierla in base a diversi fattori come numero di dipendenti e tipologia di business.

Come possono essere usate le borse shopper? In qualunque modo possibile e non c’è limite alla fantasia. Per fare la spesa al supermercato ad esempio. Sono buste ampie, spaziose e resistenti capaci di conservare un gran quantitativo di prodotti acquistati. Invece di acquistare ogni volta le buste di plastica ai supermercati, poco resistenti e anche poco ecologiche, basta mettere una pratica shopper nell’auto e utilizzarla ogni volta che risulta necessaria.

Qualche altro modo per usare la shopper? Per portare i giocattoli dei bambini per andare dai nonni, dagli zii o semplicemente quando si parte per un piccolo viaggio. Alcune persone utilizzano le shopper addirittura per eventi mondani, come ad esempio un aperitivo con gli amici o con i colleghi. Alcuni modelli sono molto curati esteticamente e si intonano perfettamente con varie tipologie di outfit.

Shopper da regalare alle fiere e agli eventi

Le shopper possono essere donate anche in altre occasioni, come ad esempio agli eventi aziendali o alle fiere di settore. I clienti che partecipano ricevono in dono una shopper, bella esteticamente e molto pratica, così se ne andranno con un bel ricordo dell’evento e dell’azienda e un gadget utile da usare nella quotidianità.

Sono piccoli gesti che però contribuiscono a rafforzare il rapporto tra azienda e cliente e quindi a fidelizzarlo.

Uno strumento di marketing

Bisogna poi fare un’altra considerazione che magari potrebbe sfuggire: le shopper sono anche ottimi strumenti di marketing.

Ogni azienda può personalizzare la shopper da destinare a clienti finali, fornitori e partner con il logo e i colori aziendali. Questo piccolo “esercito” di persone se ne andrà in giro per le città, nelle metropolitane, nei bar, nei ristoranti, nei parchi, nei centri commerciali ecc. pubblicizzando il brand.

Utilizzando slogan accattivanti e grafiche sgargianti e originali sarà più facile far cadere l’occhio di altre persone sulla shopper, dove è possibile inserire anche i contatti e le informazioni dell’azienda come telefono, email o sede del punto vendita.

Si tratta di uno strumento di marketing quasi a costo zero, in grado di fare pubblicità in modo intelligente ed estremamente efficiente per attirare nuovi potenziali clienti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui