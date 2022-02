Cambiano le regole per la patente nautica in Sardegna.

Cambiano le regole per il conseguimento della patente nautica, anche in Sardegna. Il test sarà uguale in tutta Italia e interesserà diverse migliaia di appassionati di barche a vela e a motore.

L’esame di teoria.

L’esame teorico verrà effettuato attraverso un primo modulo con 20 quesiti e 3 risposte alternative. Il numero massimo di errori è 4. Saranno solo 5, invece, i quesiti per la patente entro le 12 miglia, con una sola possibilità di errore, incentrato particolarmente sugli elementi di carteggio. Oltre le 12 miglia, infine, si dovranno risolvere 4 problemi di carteggio.

La scelta dei quiz.

Le domande, secondo quanto stabilito dal ministero delle Infrastrutture, verranno scelte all’interno di un calderone contenente 1.470 quesiti validi in tutta Italia. La parte principale dell’esame, sia per la vela o il motore, consisterà in 20 domande scelte su 8 macro temi. Ovvero teoria dello scafo, del motore, sicurezza della navigazione, manovre e condotta, colreg, meteorologia, navigazione cartografica ed elettronica e normative.

Le competenze per la patente nautica.

Meno teoria e maggior pratica. Scompaiono le domande sulle singole parti che compongono l’ancora Ammiragliato, mentre si troveranno quesiti sulle ancore moderne e le loro caratteristiche rispetto ai fondali.

Il cambio di materie.

Resistono la fisica e la cinematica con i quesiti posti in maniera concreta e non più teorica, come si faceva in passato. Addio all’astronomia e uso del sestante, compensazione della bussola e calcolo dell’ora locale. Nuovi quesiti invece sull’ambiente marino, pesca sportiva e subacquea.

Le novità nella pratica.

L’esame pratico per il conseguimento della patente nautica non si terrà più nello stesso giorno della teoria e, in caso di bocciatura, potrà essere ripetuta al massimo 2 volte senza ripetere la parte teorica. Durante il test per l’abilitazione, infine, verrà richiesto di eseguire l’ormeggio, il disormeggio e il recupero dell’uomo in difficoltà in mare.