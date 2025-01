La combinazione nei cieli porterà abbondanti piogge in Sardegna

Non ha senso scomodare i cataclismi, ma il prossimo non sarà il classico “bel weekend” in Sardegna: arrivano venti forti e piogge. Abbondanti su tutta la parte orientale. A partire da venerdì cominceranno, prima da sud e poi verso nord, ad arrivare le piogge che bagneranno l’Isola fino ai primi giorni della prossima settimana.

Le previsioni per giovedì 16

“Cielo generalmente nuvoloso, con precipitazioni da sparse a diffuse con cumulati moderati sul settore orientale; isolate con cumulati deboli altrove – spiegano le carte dell’Arpas -. Gelate durante le ore mattutine nelle zone interne.

Temperature: minime in lieve aumento sul settore settentrionale, massime senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali, con rinforzi a forte da Est Nord-Est lungo le coste settentrionali.

Mari: mossi, molto mossi sui bacini settentrionali in estensione dalla serata”.

Pioggia e vento venerdì

Dall’Africa stanno arrivando correnti molto umide, che porteranno anche a un aumento delle temperature minime. Si scontreranno con l’aria fredda presente in quota e il risultato saranno piogge intense sulla Sardegna. Soprattutto sulla costa orientale, a partire dal Sarrabus fino alla Gallura. “Venti: moderati o forti da Est Nord-Est, con rinforzi a burrasca lungo le coste e in prossimità dei rilievi – anticipano dalla Regione -. Mari: mossi o molto mossi in mattinata, con moto ondoso in incremento dalle ore centrali”. La pioggia ci sarà per tutto il weekend e l’inizio della prossima settimana.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui