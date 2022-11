Le previsioni meteo in Sardegna.

Il caldo ritorna in Sardegna, secondo le previsioni meteo. Secondo 3b Meteo, l’anticiclone subtropicale dominerà lo scenario meteorologico, determinando giornate variabili con annuvolamenti, dove non mancherà la possibilità di qualche breve pioggia. Altrove, stabile e soleggiato. Le temperature saranno in aumento con massime fino a 22-24 gradi.

Le previsioni per i prossimi giorni.

Domani la rimonta dell’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile con ampi spazi soleggiati. Temperature in aumento con massime fino a 22-24 gradi. Venti deboli con il Mare di Sardegna da poco mosso a mosso. Per mercoledì, invece, le nubi alte e stratificate in arrivo da ovest veleranno il cielo sull’isola a partire dal primo pomeriggio. Tuttavia non sono attese precipitazioni degni di nota.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui