Ha un malore mentre lavora in chiesa, muore un operaio

Raimondo Lecca è stato colpito da un infarto.

Una tragedia ha colpito un piccolo paese nel Sud Sardegna. A Guamaggiore, questa mattina, un uomo è stato colto da un infarto mentre lavorava in un cantiere edile dentro la chiesa di San Sebastiano Martire. La vittima, Raimondo Lecca, del 1958, sposato e dipendente dei una ditta di Cagliari, ha avuto un malore mentre si trovava con i colleghi.

Inutili si sono rivelati i tentativi di soccorso da parte del 118, dove gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto son arrivati anche i carabinieri di Furtei, i quali hanno eseguito un sopralluogo, con esito negativo. Per Raimondo Lecca si è trattato di un malore fatale, stando a quanto refertato dall’ispezione medico legale. La salma è stata restituita ai familiari come disposto dall’autorità giudiziaria informata. Sul luogo è intervenuto anche lo Spresal.

