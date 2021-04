Spostamenti e mete nell’estate 2021.

L’estate 2021 si avvicina e con essa anche le prime idee per le vacanze estive. C’è chi si chiede se davvero l’estate prossima rappresenti il ritorno alla normalità e quanto la Sardegna possa essere la meta preferita dai vacanzieri. Stando alle diverse indagini effettuate in questi giorni, sono sempre più gettonati i viaggi in barca così come è sempre più alto il numero di persone che scelgono o sceglierebbero abitazioni o appartamenti privati a discapito degli hotel.

Le decisioni per l’estate.

Per quanto riguarda invece le regolamentazioni su spostamenti ed aperture, l’ultima parola spetterà ai governi, i quali decideranno in prossimità della stagione estiva, sulla base dell’andamento epidemiologico e della campagna vaccinale, come far muovere le persone e quali attività aprire.

La Sardegna, memore dell’esperienza dell’estate scorsa, dovrà valutare attentamente le aperture e le regole da stabilire, in particolare per ciò che concerne le discoteche.

In estate comunque dovrebbe arrivare il passaporto vaccinale, per consentire gli spostamenti verso le mete turistiche in tutta sicurezza. Sarà altresì possibile, nel caso in cui si debba partire verso i Paesi dell’elenco C (cioè le mete raggiungibili senza motivazione di necessità), raggiungere porti ed aeroporti che si trovano in zona rossa o arancione.

(Visited 301 times, 301 visits today)