In Sardegna 416 nuovi casi di coronavirus e nessuna vittima: il bollettino

Il bollettino del coronavirus in Sardegna

In Sardegna, secondo il bollettino della Regione, si registrano oggi 416 ulteriori casi confermati di positività al coronavirus (di cui 402 diagnosticati con tampone antigenico). Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.348 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono rimasti 5 (numero invariato rispetto all’aggiornamento di ieri ). Con 7 pazienti ricoverati in più nei reparti dell’area medica, in tutto sono adesso 86 i posti letto occupati. Sono 182 i casi in più che portano a 5.976 il numero complessivo di persone sottoposte all’isolamento domiciliare. Nell’ultimo bollettino della Regine Sardegna non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus.