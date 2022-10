Cani da caccia soccorsi in un vascone a Buddusò

Stavano correndo liberi in campagna quando sono spariti nel nulla: due cani da caccia sono caduti dentro un vascone a Buddusò. I due animali non si sono accorti della cavità e sono finiti entrambi nel vascone. La struttura in pietra è profonda più di tre metri e non è stato possibile far nulla per recuperarli. A quel punto i proprietari hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco e una squadra del distaccamento di Ozieri è intervenuta verso le 11.30 in località Sos Canale. In mezzo alle campagne di Buddusò gli uomini del 115 li hanno imbracati e recuperati con tecniche Saf (Speleo alpinistica fluviale), riuscendo a riconsegnare i due cani ai proprietari.