Latitante catturato in una villa con piscina

Da sei mesi era latitante e stava abitando in una villa con piscina, ma ora è finito dentro una cella. Dal 25 maggio non si avevano più notizie di un 31enne cagliaritano dopo la sua condanna. Per una serie di furti e ricettazione aveva ricevuto una pena definitiva a tre anni e mezzo di reclusione. Su di lui pendeva anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

La sua fuga, però, è finita ieri pomeriggio quando gli uomini della Squadra mobile di Cagliari lo hanno rintracciato. Era nascosto in una villa con piscina nelle campagne di Quartu in compagnia di una donna, la proprietaria dell’immobile. Quando è scattato il blitz, il 31enne ha visto arrivare gli agenti nel giardino della villa e ha cercato di scappare, scalzo e in pigiama, saltando giù da un balcone. Una volta fermato dagli uomini della Squadra mobile ha cercato di depistare la polizia dando loro false generalità. Adesso si trova rinchiuso in una cella del carcere di Uta. La donna che lo stava ospitando è stata denunciata per favoreggiamento.

