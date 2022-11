Elettrodomestici per la cucina: qualche consiglio per sceglierli

Scegliere gli elettrodomestici per la propria cucina non è facile. In commercio, infatti, ne esistono diverse tipologie con molteplici funzionalità, ma non sempre si ha bisogno di tanta tecnologia. Infatti, il consiglio principale per l’acquisto degli elettrodomestici è quello di ponderare le esigenze della propria famiglia e valutare gli spazi a disposizione. In ogni caso, è bene ricordare che i grandi elettrodomestici non si cambiano di frequente, per questo è consigliabile investire su modelli di qualità e duraturi nel tempo, come quelli prodotti da LG Italia.

Frigorifero

In commercio esistono diverse tipologie di frigorifero tra cui scegliere, a seconda delle esigenze familiari e della quantità di cibo da conservare. In genere, per una persona sola o una coppia vanno bene i frigoriferi da 150/200 litri, mentre per una famiglia di quattro persone potrebbero essere sufficienti quelli da 300 litri. Ovviamente, se si ha una famiglia più numerosa, oppure si vive lontano dai supermercati, e quindi si ha necessità di fare una spesa più consistente in una volta sola, è possibile scegliere modelli più grandi. Non si può prescindere, però, dallo spazio a disposizione in cucina. Altri fattori da considerare sono la rumorosità; il numero di termostati (meglio averne due, così da poter regolare separatamente la temperatura di frigo e del freezer); la funzione “no frost” che evita di dover sbrinare il congelatore; la disposizione dei ripiani interni; la capacità di funzionamento in caso di mancanza di elettricità, per preservare i cibi conservati. Inoltre, è possibile valutare tra i frigoriferi tradizionali e quelli americani, che si stanno diffondendo nell’ultimo periodo. Questi ultimi sono dotati di doppia porta e in genere sono più spaziosi di quelli classici.

Lavastoviglie

La lavastoviglie è un elettrodomestico molto utilizzato per velocizzare le faccende domestiche. I modelli più recenti non hanno un consumo molto elevato, e inoltre prevedono la funzione eco, a una temperatura di 45-50 gradi. Per scegliere una lavastoviglie efficiente dal punto di vista energetico, è necessario optare per modelli classificati con l’etichetta energetica A, meglio se seguita da diversi “+”. Inoltre, esistono alcune tipologie di lavastoviglie con l’asciugatura basata sull’impiego di zeolite, un minerale in grado di trattenere l’umidità e quindi ridurre ulteriormente l’impatto sulla bolletta. Per quanto riguarda le dimensioni di questo elettrodomestico, in genere bisogna optare per i modelli di almeno 60 cm, in modo da lavare le stoviglie di un’intera famiglia.

Forno

Il forno permette di preparare diversi piatti, ma non solo. Alcuni modelli, infatti, dispongono anche della funzione per scongelare gli alimenti congelati. Per scegliere il modello di forno giusto, bisogna basarsi principalmente su cosa si è soliti cucinare. Esistono, infatti, diverse modalità di cottura: statica (con resistenze poste in alto e in basso), ventilata (con una ventola che distribuisce il calore in maniera omogenea), a vapore oppure grill, con una serpentina per gratinare gli alimenti. In genere, i forni più recenti combinano diverse modalità di cottura. Ancora, nella scelta di questo elettrodomestico è possibile valutare il sistema di pulizia automatica. Esiste la pulizia catalitica, che evita il deposito dei grassi durante la cottura; e quella pirolitica, che si attiva mediante un programma specifico e incenerisce i residui accumulati con altissime temperature. Infine, se non si ha dimestichezza con la tecnologia è possibile scegliere un forno a manopole, altrimenti è consigliabile optare per un modello di forno con display digitale, facile ed intuitivo da utilizzare.