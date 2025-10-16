Venerdì nero dei rifiuti, disagi in tutta la Sardegna per lo sciopero nazionale

Sciopero nazionale per venerdì 17

Venerdì nero per la raccolta dei rifiuti in Sardegna, disagi per lo sciopero nazionale indetto da Fp Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Fiadel. La mobilitazione del servizio di igiene urbana di venerdì 17 ottobre avrà ripercussioni di sicuro sui cittadini. Lo sciopero di tutte le sigle sindacali rende probabili i disagi in tutti i Comuni della Sardegna.

Il consiglio per chi ha un sistema di raccolta porta a porta è quello di non lasciare in strada i mastelli questa notte. È molto probabile che domani non ci saranno i servizi di raccolta e i rifiuti potrebbero rimanere per strada.

Sciopero della raccolta dei rifiuti in Sardegna

La mobilitazione ha un momento di protesta principale a Cagliari ma anche in tutta l’Isola. “Il 17 ottobre – annuncia Gianluca Langiu, segretario Fit Cisl Sardegna – saremo davanti alla Prefettura di Cagliari e nei cantieri di tutta la Sardegna insieme a Fp Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Fiadel. È una mobilitazione unitaria che vuole dare voce a un mondo del lavoro essenziale, troppo spesso dimenticato. Chiediamo ascolto, rispetto e un contratto all’altezza della dignità e della professionalità di chi ogni giorno garantisce salute, ambiente e servizi pubblici indispensabili”.

