Olbia capitale mondiale dell’Aquabike: al via le gare

Dal 17 al 19 ottobre a Olbia i mondiali dell’Aquabike.

Olbia e la Sardegna si preparano ad accogliere ancora una volta i migliori piloti del mondo per il Regione Sardegna Grand Prix of Italy, seconda tappa del Campionato del Mondo UIM–ABP Aquabike 2025, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre nella splendida cornice del Molo Brin di Olbia.

Olbia ancora capitale dell’Aquabike.

Per la settima volta, la città gallurese si conferma capitale italiana e mondiale dell’Aquabike, pronta a vivere un nuovo weekend di adrenalina e spettacolo sull’acqua. L’entusiasmo è già alle stelle, con 145 piloti da 27 nazioni iscritti.

A dare ulteriore prestigio all’evento ci saranno i campioni in carica delle classi GP1, tra cui il leader del Campionato nonché Campione Europeo François Medori (Runabout GP1), che gareggerà contro il tre volte campione del mondo Jérémy Perez, pilota di nazionalità francese, ma “sardo di adozione” grazie alla moglie di Cagliari . Saranno presenti anche i grandi protagonisti della scena italiana come Massimo Accumolo, Naomi Benini, Davide Di Maio e pluricampione europeo di Freestyle Roberto Mariani, uno dei nomi più amati del Freestyle.

Grazie al sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Olbia e in collaborazione con ASD Aquabike Olbia, il Grand Prix si conferma come un evento sportivo di altissimo livello, e anche una straordinaria vetrina internazionale per il territorio. Le immagini spettacolari delle gare, diffuse in tutto il mondo, offriranno ancora una volta una promozione unica delle bellezze naturali e della famosa ospitalità sarda.

Il venerdì 17, le prove libere per le categorie Ski Ladies GP1, Ski GP1, Runabout GP1 e Freestyle apriranno le attività in acqua alle 9, seguite da prove libere e qualifiche per la pole position per le classi Ski GP3, Ski GP4, Runabout GP4, Runabout GP4 Ladies, Ski GP2 e Runabout GP2 prima della pausa pranzo. Le qualifiche per la pole position delle tre categorie principali sono previste dalle 14:30, seguite dalle prime Motos di Ski GP3, Ski GP4 e Runabout GP4. Il turno di Freestyle Pole Position concluderà la giornata.

Le prime Moto di Runabout GP4 Ladies, Ski GP2, Runabout GP2, Ski Ladies GP1 e Ski GP1 apriranno l’azione del sabato mattina, seguite da una sessione di prove libere per la Runabout GP1 prima della pausa pranzo. Il pomeriggio sarà frenetico, con le seconde Moto di Ski GP3, Ski GP4, Runabout GP4, Runabout GP4 Ladies, Ski GP2 e Runabout GP2, seguite dalle seconde manche di Ski Ladies GP1 e Ski GP1 e dalle prime Moto di Runabout GP1 e Freestyle.

Le prove libere della domenica mattina precederanno le terze Moto di Ski GP3, Ski GP4 e Runabout GP4. Un altro pomeriggio ricco di azione vedrà la conclusione del weekend con le Moto finali di Runabout GP4 Ladies, Ski GP2, Runabout GP2, Ski Ladies GP1, Ski GP1, Runabout GP1 e Freestyle e terminerà con la cerimonia di premiazione dei vincitori del Regione Sardegna Grand Prix of Italy

