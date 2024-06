Con lo scooter contro un cervo, muore turista di 68 anni

Un turista milanese di 68 anni è morto dopo essersi schiantato in scooter contro un cervo, è capitato in località Is Molas a Pula. L’uomo stava percorrendo viale Fra Nazareno da Pula in sella al suo scooter quando si è scontrato contro un cervo. Con l’impatto il 68enne Gianfranco Palma è volato sull’asfalto e ha battuto con violenza la testa.

L’animale è riuscito a proseguire la sua corsa mentre gli automobilisti di passaggio hanno soccorso il turista. Per lui non c’è stato nulla da fare, la caduta gli è stata fatale. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i carabinieri di Pula per effettuare i rilievi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui