Il Sud Sardegna è la provincia delle escort

Alla domanda: Quante escort ci sono in Italia? Escort Advisor risponde con una classifica delle prime 40 province del paese su quante escort sono presenti mediamente in Italia rispetto al numero di abitanti maschi.



Il portale dichiara di funzionare come un motore di ricerca e indicizzare ogni giorno tutti i numeri di telefono associati ad annunci di escort che si trovano online sui principali siti di settore. Solo i numeri di telefono indicizzati nel 2024 sono quasi 58.000.



Sud Sardegna è la seconda provincia d’Italia per rapporto tra escort e abitanti: 3,53 professioniste ogni 1000 abitanti uomini. Anche la provincia di Oristano è presente in classifica, con un rapporto di 2,02 escort ogni 1000 abitanti.



Escort Advisor ha realizzato la campagna nelle città di Torino, Brescia, Padova, Rimini e Napoli, tappezzandole di barchette di carta color magenta a rappresentare il numero di escort presenti nel paese, con lo slogan: Un mare di escort: ci sono tutte ma con le recensioni.



Lo scopo della campagna è evidenziare la forte discriminazione che stigmatizza chi opera nel settore, senza diritti e senza tutele, pur rappresentato da un numero altissimo di professioniste coinvolte.

Il fondatore e CEO di Escort Advisor, Mike Morra, in una nota dichiara: Sono 10 anni che operiamo in Italia. Dal 2014 monitoriamo il settore indicizzando i numeri delle escort che si pubblicizzano online e mettendoli a disposizione degli utenti per scrivere le recensioni. Questi numeri sono sempre cresciuti, sintomo di un cambiamento dei tempi che però la società non vuole ancora accettare.



Continua, chiarendo lo scopo della campagna: Con questa campagna vogliamo nuovamente portare all’attenzione di tutti quanto sia esteso e popolato il mondo del sesso a pagamento in Italia, anche se fortemente stigmatizzato e privo di ogni diritto e tutela. Le professioniste che vi operano sono così tante da poter riempire le piazze italiane, ecco allora la nostra provocazione di riempiere le città con delle barchette simboliche. Le escort in Italia devono poter gridare a gran voce il diritto di vedere riconosciuta la loro professione, come in molti paesi europei. Nonostante numerosi governi si siano succeduti, però, nessuno ha dato ancora davvero ascolto a queste voci.

