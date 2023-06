Ancora temporali in Sardegna, scatta l’ennesima allerta meteo

L’allerta meteo in Sardegna.

La Protezione civile della Sardegna ha emesso un’allerta meteo di criticità riguardante il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, classificato come criticità ordinaria con codice giallo. Questo avviso riguarda diverse parti dell’isola e sarà in vigore dalle ore 14 del 3 giugno 2023 fino alle 23:59 del 4 giugno.

L’allerta meteo per rischio idrogeologico.

In particolare, le aree di allerta interessate dall’avviso di criticità codice giallo per il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali sono l’Iglesiente e il Campidano. Questi territori devono prestare particolare attenzione e adottare le precauzioni necessarie per far fronte a possibili situazioni di allagamenti e instabilità del terreno causate dai temporali.

Le altre zone interessate dai temporali.

Inoltre, nelle aree di allerta di Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro, è stato anche emesso un avviso di codice giallo con criticità ordinaria per il rischio idrogeologico legato ai temporali. In queste zone, è fondamentale adottare misure preventive per mitigare i potenziali effetti delle precipitazioni intense e garantire la sicurezza della popolazione.

L’impegno della Protezione civile.

La Protezione civile della Sardegna invita la cittadinanza a rimanere informata tramite i canali ufficiali e a seguire le indicazioni delle autorità competenti in caso di condizioni meteorologiche avverse. È importante adottare le necessarie misure di sicurezza, come evitare le zone a rischio, evitare di attraversare corsi d’acqua in piena e seguire le istruzioni per la protezione personale e la salvaguardia dei beni.

La Protezione civile rimane costantemente vigile e operativa per garantire la sicurezza e il benessere della comunità sarda in caso di emergenze e situazioni critiche legate a eventi meteorologici avversi.

