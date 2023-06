Olbia, un nuovo ponte per via D’Annunzio

Il progetto del ponte di via D’Annunzio a Olbia.

Il ponte di via D’annunzio sarà abbattuto e al suo posto ne sorgerà uno più alto. Il progetto, con il fine di mitigare il rischio idrogeologico, prevede un viadotto anche più bello di quello originario. Il progetto è attualmente è stato affidato a una ditta, la Maffeis Engineering SpA, e questo percorso darà presto il via ai lavori di abbattimento e ricostruzione.

Il ponte è quello che si trova nella strada che si congiunge a viale Aldo Moro e passa sopra due canali, il rio Zozò e il San Nicola. Questi due fiumi sono tra i più a rischio di Olbia, poiché sono presenti diverse infrastrutture che non lasciano defluire l’acqua. Tra queste un altro ponte sul San Nicola, costruito nei primi anni Duemila e collega via Savona con via D’Annunzio.

Un’altra struttura è il ponte Ferroviario per il collegamento di Golfo Aranci. Qui sarà la società Rfi a occuparsi dell’abbattimento e la ricostruzione del ponte. L’impresa aggiudicataria ha ottenuto dal Comune l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilita’ per la demolizione e costruzione ponte stradale in via D’Annunzio sul Rio San Nicola e quello sul canale Zozo’.

