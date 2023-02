Il calendario del Carnevale 2023 in Gallura

Quello di Tempio è di certo il più celebre, ma non è l’unico Carnevale che si festeggia in Gallura: ecco un riepilogo degli appuntamenti principali per l’edizione 2023.

Tempio

Da domenica 12 a martedì 21 arriva l’edizione 2023 del celebre Carnevale di Tempio: il Carrasciali Timpiesu. Il calendario partirà dal primo appuntamento di domenica 12 febbraio, con due eventi dedicati alle bande musicali. Si concluderà martedì 21 febbraio a partire dalle ore 15 terza e ultima sfilata dei carri allegorici, con processo al Re, condanna al rogo e spettacolo pirotecnico.

Olbia

A Olbia l’organizzazione è partita tardi e ci sarà una sola sfilata, martedì 21. A occuparsene è l’associazione Carnevale olbiese, che domenica 19 organizza anche frittelle e musica per i bambini in piazza Elena di Gallura.

Arzachena

Dopo due anni torna il Carnevale anche ad Arzachena. Il Comune di Arzachena e il comitato Chissi di Lu Carrasciali presentano il programma del Carnevale Arzachenese 2023. Sono previste 4 giornate di festeggiamenti. Si parte giovedì 16 febbraio con la preparazione della Favata (Fai e laldu). Sono 5 i carri allegorici che prenderanno parte alle sfilate di Arzachena domenica 19 e martedì 21 febbraio e a quella di Cannigione in calendario domenica 26 febbraio.

Palau

È cominciato il 4 e si chiuderà sabato 25 il Carnevale palaese 2023. Sabato 11 si replicherà al serata di musica e balli curata dai Fidali ’78. Giovedì 16 ci sarà lo spettacolo per bambini e sabato 18 ancora musica e balli. Martedì 21 ci sarà la prima sfilata dei carri e sabato 25 ci sarà la seconda e ultima per il gran finale.

San Teodoro

L’associazione Carnevale Teodorino organizza due giorni di festa per celebrare il Carnevale a San Teodoro. Sabato 18 febbraio la sfilata in maschera a piedi per le vie del paese fino a piazza Emilio Lussu dove verrà allestito il parco tenda con musica, cibo e tanto da bere. Martedì 21 febbraio dal pomeriggio e fino a tarda notte: festa in maschera con musica e giochi per grandi e piccini.

Luras

Il Carnevale lurese prenderà vita nell’ultimo giorno utile: domenica 26 febbraio. Alle 15.30 ci sarà la grande sfilata in maschera con ospiti a sorpresa che animeranno il centro storico di Luras.

