Turista preleva al bancomat, ma uno sconosciuto le porta via i soldi

Disavventura al bancomat per un turista.

Ieri i carabinieri hanno compiuto una rapida indagine, impiegando anche i sistemi di videosorveglianza. Il risultato ha portato alla denuncia, in stato di libertà, di un 38enne cameriere di San Vito, senza precedenti penali, alla Procura di Cagliari, con l’accusa di furto aggravato.

Tutto ha avuto origine dalla denuncia querela presentata da una 52enne cuoca di Pontedera, in vacanza in Sardegna, la quale aveva subito il furto di 250 euro mentre effettuava un prelievo bancomat presso l’ufficio postale nel centro del paese. La donna si era soffermata a leggere l’estratto conto stampato dal dispositivo e proprio in quel momento, con destrezza fulminea, il giovane le aveva sottratto il denaro appena prelevato.

La donna, pur avendo intravisto un’ombra allontanarsi, si era prontamente recata dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Gli investigatori hanno immediatamente esaminato le registrazioni delle telecamere dell’ufficio postale, ma purtroppo l’immagine del sospettato non era chiara e riconoscibile. Non si sono però arresi e hanno continuato la ricerca in altre telecamere disseminate nel paese.

Fortunatamente, nelle altre registrazioni, hanno individuato il giovane mentre conversava con due uomini noti alle forze dell’ordine, in due diverse circostanze, subito dopo l’accaduto. Questa scoperta ha permesso loro di identificare il ragazzo e di ottenere delle immagini fotografiche che corrispondevano perfettamente a quelle riprese nel momento del furto.

Con queste prove a disposizione, i carabinieri hanno proceduto con la denuncia del giovane cameriere, accusato di furto aggravato.

