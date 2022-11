Uccide un labrador a colpi di fucile, denunciato un 26enne

Denunciato un 26enne che ha fucilato un labrador.

Nella serata di ieri, i carabinieri, al termine di una serie di accertamenti intrapresi a seguito della denuncia presentata da una 57enne, imprenditrice, titolare di un agriturismo, a proposito dell’uccisione del proprio cane labrador, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari, per uccisione di animali, un 26enne allevatore del posto, Dolianova.

La donna aveva raccontato ai militari dell’Arma che in quel pomeriggio, mentre faceva una passeggiata in località Baku e Cardu di Serdiana, aveva visto l’uomo che a circa 600 metri di distanza da lei era disceso velocemente dalla propria auto, aveva imbracciato un fucile e sparato un colpo con quell’arma contro il cane della donna, uccidendolo. Subito dopo, con l’aiuto del padre, aveva caricato la carcassa dell’animale nel bagagliaio dell’auto e si era allontanato.

Le immediate perquisizioni domiciliari e veicolari condotte dai carabinieri di Dolianova hanno permesso di acquisire elementi che confermano il racconto della donna. Nella stessa circostanza si è potuto verificare come lo sparatore possedesse, in eccesso rispetto a quanto denunciato per la legittima detenzione dell’arma adoperata nella circostanza, 37 cartucce 9×21 e 15 cartucce a pallini calibro 16 per fucile. Tali calibri non corrispondono a nessuna delle armi detenute dall’uomo. Pertanto si è proceduto al sequestro dei colpi abusivi. A proposito del movente che ha condotto all’uccisione dell’animale, potrebbe darsi il caso che il labrador abbia in qualche modo disturbato le pecore dei due allevatori, ma il tutto deve essere ricostruito con esattezza.

