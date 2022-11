I contributi per scuole dell’infanzia private di Olbia.

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti gestori delle scuole dell’infanzia non statali paritarie, operanti sul territorio comunale di Olbia, per garantire l’attuazione dei servizi.

L’avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it nella sezione Notizie, nella sezione Aree Tematiche – Istruzione – Scuole dell’infanzia paritarie e nella sezione Albo pretorio on line.

Il termine di presentazione delle domande scade il 5 dicembre. Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare il numero 0789/52079 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, mail apasella@comune.olbia.ot.it.

