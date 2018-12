Arrestato dalla polizia di Sassari.

Nel corso della trascorsa notte, personale della Sezione Volanti, ha tratto in arresto un 21enne, sassarese, con precedenti di polizia, per tentato omicidio.

Gli agenti sono intervenuti, intorno alle 4.30, in via Coradduzza a Sassari, dove era stato fermato un giovane responsabile di un accoltellamento. Sul posto gli agenti hanno appurato che poco prima, presso il locale pubblico denominato Touch Club, un ragazzo, in evidente stato di ubriachezza, aveva tentato con insistenza di entrare all’interno della discoteca ma, nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi da parte di un addetto alla sicurezza, il giovane ha continuato a disturbare i clienti e minacciare i presenti. Dopo l’ennesimo invito, il ragazzo ha estratto dalla tasca dei pantaloni un coltello multifunzione con il quale ha colpito al fianco un 30enne sassarese, intervenuto per calmarlo.

Dopo aver accoltellato l’uomo, il giovane ha tentato di scappare ma inseguito da alcuni avventori, è stato prontamente bloccato.

La vittima è stata soccorsa da personale del 118 e immediatamente accompagnata presso il pronto soccorso cittadino dove, dopo i primi accertamenti è stata ricoverata presso il reparto di chirurgia.

L’aggressore, tratto in arresto, al termine delle formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Bancali a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

