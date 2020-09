Il concerto dei Tazenda a Olbia spostato al 27 settembre.

Il concerto dei Tazenda, inizialmente previsto a Olbia per domani, venerdì 25 settembre, alle 22, è stato rinviato a causa del maltempo a domenica 27 settembre alle ore 21.

L’evento inserito nel cartellone di Mirtò, il Festival internazionale del mirto, si svolgerà sempre in Piazza Nostra Signora de La Salette ad Olbia. L’esibizione del gruppo fondato dal compianto Andrea Parodi avrà una capienza massima consentita sarà di 200 spettatori. Il pubblico dovrà rispettare le distanze di sicurezza e indossare le mascherine. Precauzioni inevitabili davanti al coronavirus, che non hanno impedito a Mirtò di organizzare concerti di grande impatto in assoluta sicurezza durante lo svolgimento del Festival internazionale del mirto.

I Tazenda suoneranno ad Olbia nella loro composizione attuale, quella che vede Nicola Nite come voce insieme ai due fondatori e membri storici Gino Marielli e Gigi Camedda.

