Domenica da dimenticare per Olbia e Arzachena. Festeggiano una vittoria Budoni e Ilvamaddalena

Lega Pro, Girone A

Pistoiese 2 – 0 Arzachena Calcio Dopo la grande vittoria per 3 a 0 contro la Pro Piacenza, l’Arzachena, ha perso 2 a 0 in trasferta contro la Pistoiese, diretta concorrente che proveniva da 4 sconfitte consecutive con Juventus U23, Carrarese, Pontedera e Pro Vercelli. I gol dei toscani sono stati messi a segno da Luperini al 30’ e da Forte al 70’. I toscani agganciano l’Olbia e l’Arzachena al penultimo posto con 14 punti, ma con due partite in meno rispetto agli smeraldini.

Olbia Calcio 0 – 1 Piacenza L’Olbia Calcio non trova il riscatto in casa dopo la sconfitta in trasferta contro il Novara e perde 1 a 0 al Nespoli contro la capolista Piacenza al sesto risultato utile consecutivo. Il gol-partita è stato messo a segno da Bertoncini al 35’.

Serie D, Girone G

Flaminia 1 – 2 Budoni Exploit del Budoni in trasferta che batte i padroni di casa con i gol di Spina al 4’ e di Pusceddu al 40’, mentre per i padroni di casa ha segnato con Ferrara al 23’. I Galluresi scavalcano la Torres e salgono al 16’ posto, in una fase delicatissima della stagione.

Eccellenza

Samassi 1 – 1 Porto Rotondo I galluresi ottengono un punto a Samassi, contro una squadra che ha sei punti in più in classifica, ma scendono in classifica per effetto della vittoria della Ferrini. La partita di andata era finita con il risultato di 1 a 1.

Il San Teodoro, reduce dalla brutta sconfitta per 6 a 3 contro la corazzata Muravera, ha osservato un turno di riposo.

Promozione, Girone B

Completano il quadro degli impegni settimanali delle principali società calcistiche galluresi le partite Borore 0 – 3 Ilvamaddalena 1903, Calangianus 0 – 2 Li Punti Calcio, e Ozierese 1926 1 – 1 Oschirese.

(Visited 128 times, 3 visits today)