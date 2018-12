L’auspicio dell’associazione Velapuliamo per il 2019 di un’Olbia più pulita

Gli auguri di Boetti.

Giovanni Boetti, dell’associazione Velapuliamo da sempre attivo per la natura e l’ambiente a Olbia e in tutta la Gallura: “Un altro anno sta finendo ed è il momento di tirare le somme: niente di buono per l’ambiente purtroppo. Ancora non si vede un miglioramento nel modo in cui viene trattata la natura della nostra amata Sardegna. Dobbiamo cambiare il modo di vedere la natura imparando ad osservarla invece di sfruttarla. Il mio augurio di quest’anno è la riconciliazione con l’altra parte dell’uomo, la natura. Spero che in futuro vengano spesi dei soldi per mostrare ai nostri giovani quali bellezze stiamo calpestando”.

