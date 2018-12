L’Arzachena vuole i tre punti contro una diretta concorrente.

Tra pochi minuti si disputerà lo scontro diretto per la salvezza nel girone A della Lega Pro ad Arzachena tra la squadra locale e gli ospiti del Pro Piacenza, quattordicesimo con 4 punti in più degli smeraldini, penultimi con 11 punti.

“Giocare davanti al pubblico di casa sarà un’arma in più, abbiamo voglia di tornare alla vittoria, e questo va interpretato come uno scontro diretto per la salvezza. Dobbiamo cercare di conquistare l’intera posta in palio con tutti i mezzi a nostra disposizione, sono punti importanti per il nostro cammino salvezza. Dovremo essere concentrati fin dal primo secondo di gara senza sbagliare nulla”, ha dichiarato l’allenatore dell’Arzachena Giorico. E’ chiaro il suo riferimento ai banali errori sulla gestione del possesso del pallone che hanno rovinato le ultime partite della squadra, che non ha raccolto punti nonostante le buone prestazioni.

L’11 iniziale dell’Arzachena sarà composto da M. Ruzittu, La Rosa, Gatto, Sanna, D.Ruzzittu, Porcheddu, Pandolfi, Trillo’, Manca, Baldan e Arboleda. In panchina andranno invece Carta, Pini, Corinti, Bruni, Casula, Onofri, e Taufer.

Il Pro Piacenza manderà in campo Bertozzi, Pasqualoni, Sanseverino, Nava, Nole’, Scardina, Sicurella, Polverini, Ledesma, Volpicelli e Kalombo, mentre in panchina andranno Di Maio, Bajic, Scotti, Zola, Milani, Ahmed Kadi, Perrotti, Poddie e Urso.

L’Arzachena ha conquistato la totalità dei punti di questo campionato nelle partite giocate davanti al pubblico di casa.

