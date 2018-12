“La salvezza è possibile”. Le parole di Giorico, Porcheddu e Gatto nel post partita

L’ Arzachena ha colto una importantissima vittoria contro il Pro Piacenza, diretta concorrente per la salvezza. Un tre a zero, con due reti di Gatto e un gol di Sanna, scaturito da una partita di grande intensità degli smeraldini, che hanno avuto occasioni da gol fin dai primi minuti.

C’è stata la spinta del pubblico, che con uno striscione chiede alla società di restare in Lega Pro. “L’auspicio è quello, cerchiamo in tutti i modi di arrivare all’obiettivo – ha affermato in conferenza stampa mister Giorico – Sapevamo fin dall’inizio che ci sarebbero state difficoltà, le stiamo attraversando. Dobbiamo migliorare in trasferta, ma i presupposti per cercare di tenere la categoria, come i tifosi chiedono, ci sono. Quando c’è l’impegno massimo da parte di tutti nessun risultato è precluso per questa squadra”. Menzione particolare per l’attaccante Ruzzittu, oggi in un nuovo ruolo. “Ruzzittu è una punta, lo trasformo in mezzala destra, e fa un grande partitone”. Le verticalizzazioni sulle punte sono state fondamentali. “È quello che chiedevo. Non sempre siamo stati bravi come oggi a verticalizzare con il tocco giusto”.

Molti giovani in campo, in conferenza stampa li ha rappresentati Porcheddu. “Molti giovani – ha confermato il centrocampista – ma cerchiamo di darci manforte e questo penso si sia visto oggi. Il percorso è lungo e difficile, ma ripartiamo da oggi”.

Gatto, autore di una doppietta, ha chiuso la conferenza. ”Crediamo nella salvezza – ha affermato l’attaccante – In casa abbiamo un andamento da play off. In trasferta ci è mancato qualcosa ma siamo sulla giusta strada. Un elogio ai giovani, che hanno dimostrato di avere gli attributi“.

