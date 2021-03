Verso la zona rossa in Italia per Pasqua, ma la Sardegna si salva

La Sardegna resterà bianca.

Pasqua blindata in Italia, ma non in Sardegna. E’ questa l’intenzione del Governo per limitare gli spostamenti e i ritrovi in occasione delle festività di Pasqua e di Pasquetta. Dalla zona rossa sarà invece esentata la Sardegna, unica regione che al momento si trova in zona bianca.

Per il resto d’Italia, secondo quanto illustrato dall’esecutivo durante la riunione con i governatori addio, dunque, a pranzi con i parenti: pare siano in arrivo ulteriori limitazioni, come il divieto di visitare congiunti e amici. Stop, ovviamente, anche alle gite di Pasquetta.



