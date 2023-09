L’addio alla nazionale e al basket di Gigi Datome, le lacrime del campione.

Era commosso fino alle lacrime questa mattina Gigi Datome, dopo la fine della sua ultima partita di basket. Datome aveva scelto per l’addio il match per il settimo posto, perso dall’Italia – sconfitta dalla Slovacchia – al mondiale di basket disputato nelle Filippine. Il cestista, nato a Monterotondo ma cresciuto, anche cestisticamente a Olbia, è sceso per l’ultima volta sul parquet con la maglia della nazionale alle alle 10:45, ora italiana.

Un campione di tecnica e umanità, capace di vincere nello sport e mantenere un atteggiamento umile, quasi un “anticampione”, lui che ha vinto tantissimo dimostrandosi uno dei migliori giocatori italiani di sempre.

Dopo gli esordi al Santa Croce di Olbia, aveva lasciato la Sardegna a 15 anni per approdare al Montepaschi di Siena. Poi Scafati e Virtus Roma, prima dell’approdo all’NBA con i Detroit Pistons. Successivamente viene acquistato dai Boston Celtics, probabilmente il miglior momento della sua carriera. Infine, prima di tornare in Italia all’Olimpia Milano, le stagioni in Turchia con il Fenerbahçe.

L’ultima partita di Datome.

Dopo lo scudetto 2022-2023 con la squadra di Milano, 7 luglio 2023 il campione ha annunciato il suo addio al basket: l’ultima partita di basket di Datome sarebbe stata proprio quella di oggi con la maglia azzurra. Dopo 203 partite in Nazionale maggiore, 323 contando le presenze nelle nazionali giovanili. Infine le lacrime e gli abbracci dei compagni sul paqruet, questa mattina. E’ la fine di un’era anche per il basket italiano e per la Nazionale. Ancora una volta, Gigi Datome è stato di parola, ma stavolta ha deluso tutti i tifosi di basket italiani che avrebbero voluto vederlo in campo ancora a lungo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui