La convocazione di Giovanni Nicola Aru del C.S. Judo Olbia

Il maestro di Judo Giovanni Nicola Aru del Centro sportivo judo Olbia è stato convocato dalla Fijlkam Sardegna per la gara di Judo del campionato italiano di Kata a squadre per regioni che si svolgerà a Tarcento (Udine) l’8 ottobre prossimo. Aru farà parte del gruppo di atleti sardi della specialità Kime No Kata, insieme ad Antonello Taras del Centro sportivo Guido Sieni di Sassari.

“Sono felicissimo di rappresentare la Sardegna in una gara di livello nazionale, dove ci sarà da lottare con altre coppie titolate e sempre presenti nel circuito A1 – afferma l’atleta di Tempio -. La convocazione del comitato regionale per i campionati italiani a squadre è una bella soddisfazione che ripaga tutti i sacrifici di questi anni. Peccato – aggiunge Aru – che per potervi partecipare abbia dovuto tesserarmi per il Centro Sportivo Olbia Judo. Sono istruttore titolare dell’area fitness Judo Tempio nella palestra Progim di Via Marsala, dove insegno regolarmente durante la settimana nei giorni mercoledì e venerdì. Purtroppo, dopo la pandemia non abbiamo il numero minimo richiesti dalla Fiijlkam, cioè 20. Per partecipare alle gare nazionali e internazionali ho dovuto tesserarmi come atleta per la società di Olbia”, conclude Aru.

Gli altri atleti convocati per l’importante manifestazione sportiva sono:

Mario Marras e Fioranna Pilleri della Karalis per la specialità Ju No Kata.

Alessio Picciau e Antonello Raimondi della Karalis per la specialità Katame No Kata

Ilaria Placidi e Nicola Placidi della J.C. Alghero per la specialità Kodokan Goshin Jutsu

Enrico Brandino e Andrea Cano della J.C. Alghero per la specialità Nage No Kata – Under 18

Erika Marras e Zoe Fanciulli della J.C. Alghero per la specialità Ju No Kata Under 18

La federazione ha inviato agli atleti il preavviso di convocazione nei giorni scorsi, in modo da consentire la pianificazione della trasferta. La Fijlkam Sardegna si occuperà di predisporre l’organizzazione logistica necessaria per la partecipazione della squadra Sardegna alla manifestazione.

