Via l’obolo per Cala Brandinchi, ma la prenotazione è obbligatoria

A San Teodoro cambiano le regole per l’accesso a Cala Brandinchi: sparisce l’obolo, ma resta la prenotazione obbligatoria. “La Giunta Comunale ha deciso di prolungare per tutto il mese di settembre i servizi disponibili nella spiaggia di Cala Brandinchi – spiegano dal Comune -. Rimarrà attivo il contingentamento e la piattaforma www.santeodorospiagge.it, ma non ci sarà nessun onere di prenotazione da sostenere, i costi di accesso verranno interamente coperti con fondi dell’amministrazione che li corrisponderà alla società che ha in appalto il servizio”.

Il Comune si accolla le spese per incentivare il turismo nella seconda metà di settembre. “Una testimonianza del grande attrattivo della destinazione San Teodoro e delle spiagge del nostro territorio – si legge sulla pagina Facebook del Comune -. Oltre ad una ferma volontà dell’amministrazione di garantire servizi per chi decide di passare le vacanze in questo periodo”.

